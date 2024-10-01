Компани — о матче с «Астон Виллой»: их стиль очень напоминает игру «Байера»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением об «Астон Вилле» в преддверии матча команд во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 2 октября.

«Всё, что делает «Астон Вилла», предельно понятно: она очень хорошо организована, видно, чего хочет добиться на каждом этапе. Они играют компактно — это очень похоже на стиль «Байера»: компактность между линиями, стремление быть опасными в контратаках. Всё это они делают очень хорошо, именно поэтому «Астон Вилла» была так успешна в минувшем сезоне», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

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