Ямаль — рекордсмен по числу появлений в стартовом составе в играх ЛЧ в возрасте до 18 лет

Выйдя в стартовом составе на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз», проходящем в эти минуты, 17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал рекордсменом по количеству появлений на поле с первых минут в играх этого турнира в возрасте до 18 лет — девять раз. Об этом информирует Opta.

Таким образом, по этому показателю испанский футболист превзошёл бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема и хавбека «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери, каждый из которых провёл по восемь матчей в Лиге чемпионов до момента достижения ими 18-летнего возраста.

Всего в указанном турнире Ямаль провёл 12 встреч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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