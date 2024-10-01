Ямаль — рекордсмен по числу появлений в стартовом составе в играх ЛЧ в возрасте до 18 лет
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Выйдя в стартовом составе на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз», проходящем в эти минуты, 17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал рекордсменом по количеству появлений на поле с первых минут в играх этого турнира в возрасте до 18 лет — девять раз. Об этом информирует Opta.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
5 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Левандовски – 8' 2:0 Рафинья – 34' 3:0 Мартинес – 37' 4:0 Левандовски – 51' 5:0 Али – 81'
Таким образом, по этому показателю испанский футболист превзошёл бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема и хавбека «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери, каждый из которых провёл по восемь матчей в Лиге чемпионов до момента достижения ими 18-летнего возраста.
Всего в указанном турнире Ямаль провёл 12 встреч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
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