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Около 60 фанатов не смогут посещать матчи «Атлетико» из-за поведения в дерби — COPE

Около 60 фанатов не смогут посещать матчи «Атлетико» из-за поведения в дерби — COPE
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Руководство мадридского «Атлетико» запретит примерно 60 болельщикам посещать матчи «матрасников» из-за их поведения в игре 8-го тура испанской Примеры со столичным «Реалом» (1:1), в котором они бросали различные предметы во вратаря «сливочных» Тибо Куртуа, из-за чего встреча была приостановлена на несколько минут во втором тайме. Об этом сообщает COPE.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

По информации источника, вчера, 30 сентября, «Атлетико» провёл внутреннее совещание, в ходе которого в мадридском клубе пришли к пониманию, что они больше не могут допустить ситуаций, подобных произошедшей в игре с «Реалом».

Также в стане «матрасников» заявили, что в ближайшее время будет установлен запрет на использование каких-либо предметов, способных скрыть личность присутствующих на стадионе.

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