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«Барселона» — «Янг Бойз»: Али забил в свои ворота

«Барселона» — «Янг Бойз»: Али забил в свои ворота
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В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются испанская «Барселоне» и швейцарский «Янг Бойз». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 5:0 в пользу каталонцев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
5 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Левандовски – 8'     2:0 Рафинья – 34'     3:0 Мартинес – 37'     4:0 Левандовски – 51'     5:0 Али – 81'    

На восьмой минуте форвард хозяев Роберт Левандовски открыл счёт в игре. На 34-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Рафинья. На 37-й минуте отличился защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес с передачи Педри. На 51-й минуте Левандовски оформил дубль. На 81-й минуте мяч в свои ворота забил игрок «Янг Бойз» Мохамед Али.

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