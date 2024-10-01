«Барселона» — «Янг Бойз»: Али забил в свои ворота

В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются испанская «Барселоне» и швейцарский «Янг Бойз». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 5:0 в пользу каталонцев.

На восьмой минуте форвард хозяев Роберт Левандовски открыл счёт в игре. На 34-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Рафинья. На 37-й минуте отличился защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес с передачи Педри. На 51-й минуте Левандовски оформил дубль. На 81-й минуте мяч в свои ворота забил игрок «Янг Бойз» Мохамед Али.