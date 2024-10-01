«Барселона» на своём поле разгромила «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались испанская «Барселона» и швейцарский «Янг Бойз». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Матч начался в 22:00 мск. «Барселона» одержала победу со счётом 5:0.

На восьмой минуте форвард хозяев Роберт Левандовски открыл счёт в игре. На 34-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Рафинья. На 37-й минуте отличился защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес с передачи Педри. На 51-й минуте Левандовски оформил дубль. На 81-й минуте мяч в свои ворота забил игрок «Янг Бойз» Мохамед Али.

В своём матче в рамках 1-го тура общего этапа «Барселона» уступила «Монако» со счётом 1:2. «Янг Бойз» на своём поле проиграл «Астон Вилле» с разгромным счётом 0:3.