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Интер — Црвена Звезда, результат матча 1 октября 2024, счет 4:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Интер» разгромил «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Интер» и сербская «Црвена Звезда». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Чалханоглу – 11'     2:0 Арнаутович – 59'     3:0 Мартинес – 71'     4:0 Тареми – 81'    

На 11-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу. На 59-й минуте преимущество хозяев укрепил нападающий Марко Арнаутович. На 71-й минуте нападающий итальянской команды Лаутаро Мартинес довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Мехди Тареми забил четвёртый гол «Интера» во встрече, реализовав 11-метровый удар.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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