Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Интер» и сербская «Црвена Звезда». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 11-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу. На 59-й минуте преимущество хозяев укрепил нападающий Марко Арнаутович. На 71-й минуте нападающий итальянской команды Лаутаро Мартинес довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Мехди Тареми забил четвёртый гол «Интера» во встрече, реализовав 11-метровый удар.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: