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«Байер» оказался сильнее «Милана» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов

«Байер» оказался сильнее «Милана» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались немецкий «Байер» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шеррером (Швейцария). «Байер» одержал победу в матче со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Бонифасе – 51'    

На 21-й минуте отличился нападающий «Байера» Виктор Бонифасе, однако после просмотра видеоповтора гол был отменён. На 51-й минуте Бонифасе забил гол по правилам.

В своём матче в рамках 1-го тура общего этапа «Байер» разгромил нидерландский «Фейеноорд». Подопечные Хаби Алонсо победили со счётом 4:0. «Милан» встречался с английским «Ливерпулем». «Россонери» уступили со счётом 1:3.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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