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Боруссия Д — Селтик, результат матча Лиги чемпионов, счёт 7:1, 1 октября 2024 года

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Селтик» в матче с восемью голами в Лиге чемпионов
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались немецкая «Боруссия» и шотландский «Селтик». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. «Боруссия» одержала победу в матче со счётом 7:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
7 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Джан – 7'     1:1 Маэда – 9'     2:1 Адейеми – 11'     3:1 Адейеми – 29'     4:1 Гирасси – 40'     5:1 Адейеми – 42'     6:1 Гирасси – 66'     7:1 Нмеча – 79'    

На седьмой минуте игрок «Боруссии» Эмре Джан открыл счёт, реализовав пенальти. На девятой минуте отличился нападающий «Селтика» Дайдзэн Маэда. На 11-й минуте снова вывел «Боруссию» вперёд полузащитник Карим Адейеми с передачи Юлиана Брандта. На 29-й минуте Адейеми оформил дубль. На 40-й минуте отметился голом с пенальти нападающий «Боруссии» Серу Гирасси. На 42-й минуте Адейеми оформил хет-трик.

На 66-й минуте Серу Гирасси оформил дубль. На 79-й минуте отличился игрок «Боруссии» Феликс Нмеча.

На данный момент «Боруссия» возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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