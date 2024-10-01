Дортмундская «Боруссия» разгромила «Селтик» в матче с восемью голами в Лиге чемпионов

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались немецкая «Боруссия» и шотландский «Селтик». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. «Боруссия» одержала победу в матче со счётом 7:1.

На седьмой минуте игрок «Боруссии» Эмре Джан открыл счёт, реализовав пенальти. На девятой минуте отличился нападающий «Селтика» Дайдзэн Маэда. На 11-й минуте снова вывел «Боруссию» вперёд полузащитник Карим Адейеми с передачи Юлиана Брандта. На 29-й минуте Адейеми оформил дубль. На 40-й минуте отметился голом с пенальти нападающий «Боруссии» Серу Гирасси. На 42-й минуте Адейеми оформил хет-трик.

На 66-й минуте Серу Гирасси оформил дубль. На 79-й минуте отличился игрок «Боруссии» Феликс Нмеча.

На данный момент «Боруссия» возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов.