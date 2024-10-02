«МЮ» намерен продать Эриксена ради молодого таланта из «Кристал Пэлас» — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» хочет продать 32-летнего полузащитника Кристиана Эриксена, чтобы освободить место в составе для 20-летнего хавбека «Кристал Пэлас» Адама Уортона. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» могут столкнуться с «Манчестер Сити» в борьбе за английского полузащитника.

Эриксен выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 78 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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