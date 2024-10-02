Тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу над «Пари НН» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что остался доволен победой над «Пари НН» (2:0) в матче Кубка России.

«Более или менее всё получилось так, как планировали. Получилась не совсем простая игра, тяжёлая. У «Пари НН» было несколько хороших моментов, но они были и у нас. В принципе, я доволен. 2:0, снова сухая победа, для нас это важно. Много новых футболистов вышли на поле, дали отдохнуть остальным. Рад за Бистровича и Глебова, они забили. Глебов — на будущее со своей скоростью, а Кристиан — хороший футболист. Также рад за вашего и нашего любимого Пьянича. Надеюсь, в будущем добавим ему минут. Шуманский дебютировал и показал свои качества. Три очка есть, летим поздно ночью домой, а потом готовимся к матчу [РПЛ] с «Динамо». Нет ли травмы у Глебова? Мне кажется, что он просто устал», — сказал Николич в эфире канала «Матч ТВ».