Вчера, 1 октября, прошли матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 1 октября (время — московское):

19:45. «Штутгарт» – «Спарта» Прага — 1:1;

19:45. «Ред Булл Зальцбург» – «Брест» — 0:4;

22:00. «ПСВ Эйндховен» – «Спортинг» — 1:1;

22:00. «Арсенал» – «ПСЖ» — 2:0;

22:00. «Байер» – «Милан» — 1:0;

22:00. «Барселона» – «Янг Бойз» — 5:0;

22:00. «Боруссия» Дортмунд – «Селтик» — 7:1;

22:00. «Интер» Милан – «Црвена Звезда» — 4:0;

22:00. «Слован» – «Манчестер Сити» — 0:4.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.