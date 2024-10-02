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Рафинья — о победе в матче с «Янг Бойз»: нужно было реабилитироваться за игру с «Монако»

Рафинья — о победе в матче с «Янг Бойз»: нужно было реабилитироваться за игру с «Монако»
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался о победе сине-гранатовых в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (5:0), по итогам которого он был признан лучшим футболистом встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
5 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Левандовски – 8'     2:0 Рафинья – 34'     3:0 Мартинес – 37'     4:0 Левандовски – 51'     5:0 Али – 81'    

«Мы знали, что после матча с «Монако» в Лиге чемпионов нам необходимо быстро реабилитироваться в следующей же игре, и у нас это очень хорошо получилось.

Уровень моей игры? Изменилась позиция, на которой я выступаю. Последние два сезона больше выходил справа в атаке, но и сейчас чувствую себя крайне комфортно», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

Во встрече 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов каталонский клуб уступил «Монако» со счётом 1:2.

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