Рафинья — о победе в матче с «Янг Бойз»: нужно было реабилитироваться за игру с «Монако»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался о победе сине-гранатовых в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (5:0), по итогам которого он был признан лучшим футболистом встречи.

«Мы знали, что после матча с «Монако» в Лиге чемпионов нам необходимо быстро реабилитироваться в следующей же игре, и у нас это очень хорошо получилось.

Уровень моей игры? Изменилась позиция, на которой я выступаю. Последние два сезона больше выходил справа в атаке, но и сейчас чувствую себя крайне комфортно», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

Во встрече 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов каталонский клуб уступил «Монако» со счётом 1:2.

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