Рафинья — о победе в матче с «Янг Бойз»: нужно было реабилитироваться за игру с «Монако»
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался о победе сине-гранатовых в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (5:0), по итогам которого он был признан лучшим футболистом встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
5 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Левандовски – 8' 2:0 Рафинья – 34' 3:0 Мартинес – 37' 4:0 Левандовски – 51' 5:0 Али – 81'
«Мы знали, что после матча с «Монако» в Лиге чемпионов нам необходимо быстро реабилитироваться в следующей же игре, и у нас это очень хорошо получилось.
Уровень моей игры? Изменилась позиция, на которой я выступаю. Последние два сезона больше выходил справа в атаке, но и сейчас чувствую себя крайне комфортно», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.
Во встрече 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов каталонский клуб уступил «Монако» со счётом 1:2.
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