ПСВ и «Спортинг» поделили очки в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались нидерландский ПСВ и португальский «Спортинг». Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Итоговый результат — 1:1.

На 15-й минуте забил игрок ПСВ Йерди Схаутен. На 84-й минуте сравнял счёт полузащитник «Спортинга» Дэниел Браганса.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.