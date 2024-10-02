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ПСВ и «Спортинг» поделили очки в матче Лиги чемпионов

ПСВ и «Спортинг» поделили очки в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались нидерландский ПСВ и португальский «Спортинг». Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Итоговый результат — 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Схаутен – 15'     1:1 Браганса – 84'    

На 15-й минуте забил игрок ПСВ Йерди Схаутен. На 84-й минуте сравнял счёт полузащитник «Спортинга» Дэниел Браганса.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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