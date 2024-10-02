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«Ман Сити» достиг рекорда «МЮ» по числу матчей без поражений подряд в Лиге чемпионов

«Ман Сити» достиг рекорда «МЮ» по числу матчей без поражений подряд в Лиге чемпионов
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Обыграв «Слован» во встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 4:0, «Манчестер Сити» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед» по самой продолжительной беспроигрышной серии в истории этого соревнования, составляющей 25 матчей. Об этом информирует Opta.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Гюндоган – 8'     0:2 Фоден – 15'     0:3 Холанд – 58'     0:4 Макэйти – 74'    

В 25 последних встречах Лиги чемпионов «горожане» 17 раз одержали победу и восемь раз сыграли вничью. Последний раз «Манчестер Сити» уступал в Лиге чемпионов мадридскому «Реалу» в ответной полуфинальной игре сезона-2021/2022.

«Манчестер Юнайтед» установил этот рекорд в мае 2009 году, когда команду тренировал сэр Алекс Фергюсон. «Красные дьяволы» не проигрывали в Лиге чемпионов с сентября 2007 года.

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