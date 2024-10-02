Флик рассказал, чем он остался недоволен в игре «Барселоны» в матче с «Янг Бойз»

Главный тренер Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз», в котором каталонский клуб разгромил соперника со счётом 5:0.

«Никто не знает, как сложится эта Лига чемпионов, но всегда хорошо иметь солидную разницу мячей, и мы смогли выиграть с большим преимуществом после поражения в 1-м туре.

Наша команда начала здорово, но не так хорошо, как хотелось бы. Нам необходимо начинать более сильно, лучше исполнять передачи и улучшать динамику командной игры», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

После двух матчей Лиги чемпионов сине-гранатовые набрали три очка и занимают 19-е место.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: