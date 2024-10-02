Никита Салтыков высказался о победе «Локомотива» над «Оренбургом» в Кубке России

Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков прокомментировал домашнюю победу железнодорожников над «Оренбургом» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Эмоции от победы над «Оренбургом» только положительные. Приятно, что в Кубке идём без поражений. Конечно, жаль, что всё-таки пропустили гол сегодня и не реализовали больше своих моментов. Будем дальше работать и совершенствоваться», — приводит слова Салтыкова Legalbet.

Московский «Локомотив» одержал пять побед в пяти матчах группы B Пути РПЛ Кубка России и с 15 очками возглавляет квартет с участием «Ростова», «Химок» и «Оренбурга». 1 октября дубль нападающего Сергея Пиняева принёс красно-зелёным успех в домашней игре с «Оренбургом» (2:1), в эпизоде со вторым голом результативный пас на счету полузащитника Никиты Салтыкова.