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Никита Салтыков высказался о победе «Локомотива» над «Оренбургом» в Кубке России

Никита Салтыков высказался о победе «Локомотива» над «Оренбургом» в Кубке России
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Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков прокомментировал домашнюю победу железнодорожников над «Оренбургом» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 9'     2:0 Пиняев – 56'     2:1 Сахархизан – 66'    

«Эмоции от победы над «Оренбургом» только положительные. Приятно, что в Кубке идём без поражений. Конечно, жаль, что всё-таки пропустили гол сегодня и не реализовали больше своих моментов. Будем дальше работать и совершенствоваться», — приводит слова Салтыкова Legalbet.

Московский «Локомотив» одержал пять побед в пяти матчах группы B Пути РПЛ Кубка России и с 15 очками возглавляет квартет с участием «Ростова», «Химок» и «Оренбурга». 1 октября дубль нападающего Сергея Пиняева принёс красно-зелёным успех в домашней игре с «Оренбургом» (2:1), в эпизоде со вторым голом результативный пас на счету полузащитника Никиты Салтыкова.

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