В «Локомотиве» рассказали подробности об интересе «Севильи» к Тикнизяну минувшим летом

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о заинтересованности испанской «Севильи» к защитнику клуба Наиру Тикнизяну в ходе летнего трансферного окна перед сезоном-2024/2025. Ранее сообщалось, что испанский клуб вёл переговоры с железнодорожниками о переходе россиянина.

— Интерес к Наиру Тикнизяну со стороны «Севильи»? Не серьёзный. Сам Наир говорил, что если будет серь`зный интерес для клуба и для него, тогда мы вместе будем рассматривать. Пока об этом даже говорить смысла нет.

— С учетом того, что в этом сезоне Тикнизян или не играет, или выходит на замены, нет ощущения, что эти слухи немного его психологически выбили из колеи?

— Нет. У каждого игрока бывают какие-то разные фазы. Поэтому все абсолютно нормально, — приводит слова Нагорных «Известия».

25-летний защитник выступает в составе железнодорожников с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

Тикнизян грубо пообщался с журналистом: