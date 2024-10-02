Заур Тедеев отреагировал на вопрос о влиянии прихода Артёма Дзюбы на баланс игры «Акрона»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос об изменении баланса между атакой и обороной своей команды после подписания контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой.

«Уравнялся ли баланс нападения и защиты с приходом Дзюбы? Смотря о какой стороне говорить — мы забиваем достаточно много. Бывает, что много пропускаем, допуская какие-то ошибки в атакующих действиях, теряем мячи, не всегда правильно реагируем. В матче с «Ростовом» мы сыграли «на ноль» — это здорово», — приводит слова Тедеева «РБ Спорт».

28 сентября в матче 10-го тура РПЛ «Акрон» одержал выездную победу над «Ростовом» со счётом 2:0. Второй гол забил новичок красно-чёрных Артём Дзюба — этот забитый мяч стал для него первым в составе клуба из Тольятти. Ранее нападающий в двух матчах РПЛ за «Акрон» оформил три голевых паса, всего на его счету четыре игры во всех турнирах в составе тольяттинцев.