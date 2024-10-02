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Марко Николич прокомментировал дебют Миралема Пьянича за ЦСКА в Кубке России

Марко Николич прокомментировал дебют Миралема Пьянича за ЦСКА в Кубке России
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о дебютной игре боснийского полузащитника Миралема Пьянича за армейцев в матче 5-го тура Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (2:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Бистрович – 49'     0:2 Глебов – 61'    

«Рад за вашего и нашего любимого Пьянича. Надеюсь, в будущем добавим ему минут», — сказал Николич в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, хавбек ЦСКА Пьянич дебютировал в составе красно-синих, выйдя на замену на 85-й минуте в матче с «Нижним Новгородом». Результативными действиями игрок отметиться не успел.

Отметим, Пьянич присоединился к московскому клубу в минувшем сентябре. Боснийский полузащитник подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год.

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