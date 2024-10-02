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Глава «Локомотива» высказался об успешной игре Артёма Дзюбы за «Акрон»

Глава «Локомотива» высказался об успешной игре Артёма Дзюбы за «Акрон»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об игре бывшего форварда железнодорожников, выступающего на данный момент за «Акрон», Артёма Дзюбы.

«Артём [Дзюба] хочет установить рекорд. Насколько я понимаю, ему осталось три гола. Нисколько не сомневался, что Дзюба эти голы забьёт и рекорд установит. Артём — волевой, мотивированный, высококлассный футболист. И сегодня он реальная звезда нашего российского чемпионата», — приводит слова Нагорных «Известия».

Напомним, Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» в последний день летнего трансферного окна РПЛ. В трёх встречах за новый клуб он отметился тремя результативными передачами и одним голом. На данный момент «Акрон» занимает девятую строчку в таблице чемпионата.

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