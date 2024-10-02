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«Зенит» проведёт международный товарищеский матч во время паузы ФИФА

«Зенит» проведёт международный товарищеский матч во время паузы ФИФА
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Официальный телеграм-канал «Зенита» объявил о проведении домашнего товарищеского матча с сербской «Войводиной». Встреча с клубом из города Нови-Сад состоится на петербургской «Газпром Арене» 12 октября — во время международной паузы ФИФА, её начало запланировано на 19:00 мск.

Ранее «Зенит» дважды играл с «Войводиной» в ходе межсезонных зимних сборов — эти матчи состоялись 2 февраля 2002 года в кипрской Ларнаке (3:1) и 7 февраля 2009 года в турецком Кадрие (3:0).

5 октября сине-бело-голубые сыграют на своём поле с «Оренбургом» в матче 11-го тура РПЛ. Следующая официальная игра «Зенита» назначен на 18 октября — на выезде с тольяттинским «Акроном» в 12-м туре РПЛ.

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