FourFourTwo представил рейтинг лучших опорных полузащитников на текущий момент
Известное европейское издание FourFourTwo обнародовало собственный рейтинг лучших опорных полузащитников мира на данный момент, который возглавил игрок «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
Десятка лучших опорников мира на данный момент по версии FourFourTwo:
- Родри («Манчестер Сити»).
- Деклан Райс («Арсенал»).
- Жоау Пальинья («Бавария»).
- Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»).
- Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид).
- Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид).
- Мартин Субименди («Реал Сосьедад»).
- Хакан Чалханоглу («Интер»).
- Жоау Невеш («ПСЖ»).
- Витинья («ПСЖ»).
Ранее издание опубликовало рейтинги лучших центральных и атакующих полузащитников.
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