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FourFourTwo представил рейтинг лучших опорных полузащитников на текущий момент

FourFourTwo представил рейтинг лучших опорных полузащитников на текущий момент
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Известное европейское издание FourFourTwo обнародовало собственный рейтинг лучших опорных полузащитников мира на данный момент, который возглавил игрок «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Десятка лучших опорников мира на данный момент по версии FourFourTwo:

  1. Родри («Манчестер Сити»).
  2. Деклан Райс («Арсенал»).
  3. Жоау Пальинья («Бавария»).
  4. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»).
  5. Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид).
  6. Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид).
  7. Мартин Субименди («Реал Сосьедад»).
  8. Хакан Чалханоглу («Интер»).
  9. Жоау Невеш («ПСЖ»).
  10. Витинья («ПСЖ»).

Ранее издание опубликовало рейтинги лучших центральных и атакующих полузащитников.

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