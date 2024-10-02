Хвича Кварацхелия вошёл в десятку лучших левых вингеров мира по версии FourFourTwo
Известное европейское издание FourFourTwo представило собственный рейтинг лучших левых нападащюих мира на данный момент, который возглавил футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия занял четвёртую строчку в этом топе.
Десятка лучших левых вингеров мира на данный момент по версии FourFourTwo:
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид).
- Рафаэл Леау («Милан»).
- Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао).
- Хвича Кварацхелия («Наполи»).
- Жереми Доку («Манчестер Сити»).
- Луис Диас («Ливерпуль»).
- Габриэл Мартинелли («Арсенал»).
- Кингсли Коман («Бавария»).
- Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).
- Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»).
Ранее издание опубликовало рейтинги лучших опорных полузащитников.
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