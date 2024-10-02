Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хвича Кварацхелия вошёл в десятку лучших левых вингеров мира по версии FourFourTwo

Известное европейское издание FourFourTwo представило собственный рейтинг лучших левых нападащюих мира на данный момент, который возглавил футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия занял четвёртую строчку в этом топе.

Десятка лучших левых вингеров мира на данный момент по версии FourFourTwo:

Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид). Рафаэл Леау («Милан»). Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао). Хвича Кварацхелия («Наполи»). Жереми Доку («Манчестер Сити»). Луис Диас («Ливерпуль»). Габриэл Мартинелли («Арсенал»). Кингсли Коман («Бавария»). Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»). Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»).

Ранее издание опубликовало рейтинги лучших опорных полузащитников.

Материалы по теме FourFourTwo представил рейтинг лучших опорных полузащитников на текущий момент

Хвича в футболке Роналду празднует выход Грузии в плей-офф: