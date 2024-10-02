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«Ростов» для меня родной». Тренер «Акрона» Заур Тедеев — о победе над командой Карпина

«Ростов» для меня родной». Тренер «Акрона» Заур Тедеев — о победе над командой Карпина
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал выездную победу своей команды над «Ростовом» (2:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги 28 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«Какие воспоминания о «Ростове»? Самые лучшие! «Ростов» для меня родной, тот клуб, где есть моя частица, надеюсь. Самое главное признание – то, что я до сих пор получаю добрые пожелания от болельщиков «Ростова», которые мне пишут в разные соцсети личные сообщения. Я им благодарен за всё, что так сложилось в моей жизни. Это, на мой взгляд, тот случай, когда я могу сказать, что часть становления своей тренерской карьеры я прошел здесь», – приводит слова Тедеева «РБ Спорт».

43-летний главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в период с 2019 по 2022 год работал в системе «Ростова». Специалист занимал должность главного тренера молодёжной команды, позднее — старшего тренера основного состава, а также исполнял обязанности главного тренера. Первый матч Тедеева в РПЛ во главе «Ростова» состоялся 19 июня 2020 года — тренер руководил игроками юношеской академии жёлто-синих, которым пришлось сыграть в РПЛ выездной матч со взрослым составом «Сочи» (1:10) после того, как вся первая и большая часть молодёжной команды «Ростова» оказалась на карантине из-за коронавируса.

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