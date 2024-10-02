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Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поражении своей команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

«Невозможно достичь нужного результата, если проигрываешь единоборства. Защитники успешно читали наши атаки. Нападающим «ПСЖ» не удалось обойти их оборону ни разу. «Канониры» превосходили нас во всех аспектах.

Оценивать нас нужно в конца сезона. Это наш первый матч на высоком уровне, впереди будут и другие подобные игры. Мы играли на выезде с высокой интенсивностью, но сложно обсуждать нюансы футбольной тактики, если противник оказался сильнее. Мы не должны повторять ошибок, допущенных сегодня», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, в 1-м туре Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), а «ПСЖ» обыграл «Жирону» (1:0).

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