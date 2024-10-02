Луис Энрике отреагировал на провальную игру Доннаруммы в матче с «Арсеналом» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о неудачной игре голкипера своей команды Джанлуиджи Доннаруммы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2). Напомним, итальянский вратарь вышел в основе парижан на прошедшую игру. Он допустил две результативные ошибки.

«Не хочу выделять никого конкретно, ответственность за поражение полностью лежит на мне. Поражение обоснованное. Доннарумма показал уровень ниже необходимого. Все сыграли хуже. Соперник был сильнее. «ПСЖ» встречался с одной из лучших команд мира», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Отметим, после матча болельщики «ПСЖ» начали требовать, чтобы в ворота команды вернулся россиянин Матвей Сафонов, который ранее поменял Доннарумму из-за травмы.

Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова: