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Луис Энрике отреагировал на провальную игру вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Луис Энрике отреагировал на провальную игру Доннаруммы в матче с «Арсеналом» в ЛЧ
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о неудачной игре голкипера своей команды Джанлуиджи Доннаруммы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2). Напомним, итальянский вратарь вышел в основе парижан на прошедшую игру. Он допустил две результативные ошибки.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

«Не хочу выделять никого конкретно, ответственность за поражение полностью лежит на мне. Поражение обоснованное. Доннарумма показал уровень ниже необходимого. Все сыграли хуже. Соперник был сильнее. «ПСЖ» встречался с одной из лучших команд мира», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Отметим, после матча болельщики «ПСЖ» начали требовать, чтобы в ворота команды вернулся россиянин Матвей Сафонов, который ранее поменял Доннарумму из-за травмы.

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