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Тренер «Арсенала» Артета высказался о победе в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Тренер «Арсенала» Артета высказался о победе в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета о победе своей команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с французской командой «Пари Сен-Жермен» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

«Я полностью удовлетворён нашей игрой. Мы встретились с соперником, который демонстрирует яркую и индивидуально сильную игру. Противостоять «ПСЖ», когда у тебя нет мяча, весьма сложно.

В первом тайме мы доминировали, создав множество моментов, а вот во втором тайме всё пошло немного по другому сценарию. Нам пришлось значительно потрудиться, даже больше, чем ожидалось. В Лиге чемпионов требования намного выше, но я уверен, что мы смогли достойно справиться с этим испытанием», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, в 1-м туре Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), а «ПСЖ» обыграл «Жирону» (1:0).

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