Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тяжело играть три матча за неделю». Илич прокомментировал поражение «Пари НН» от ЦСКА

«Тяжело играть три матча за неделю». Илич прокомментировал поражение «Пари НН» от ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал комментарий после домашнего поражения своей команды от ЦСКА (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Бистрович – 49'     0:2 Глебов – 61'    

«Прежде всего хочу сказать, что доволен тем, как играла команда. У нас было два чистых момента в первом тайме, были возможности забить и во втором. Но такие большие команды, как ЦСКА, лучше реализуют моменты. Нам, к сожалению, в этот раз не повезло.… Те футболисты, которые играли с ЦСКА, выйдут и в матче с «Акроном». Очень тяжело играть, когда три матча за неделю, как, например, сейчас. Будем готовиться к игре с «Акроном», — сказал Илич в эфире телеканала «Матч ТВ».

1 октября «Пари Нижний Новгород» под руководством сербского главного тренера Саши Илича уступил на своём поле московскому ЦСКА в матче группового этапа Кубка России со счётом 0:2, в составе армейцев отличились Кристиян Бистрович и Кирилл Глебов. Предыдущий матч волжане сыграли 27 сентября, победив на выезде «Оренбург» (2:1) в 10-м туре РПЛ, следующую игру чемпионата России нижегородцы проведут также на выезде с тольяттинским «Акроном» 5 октября.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android