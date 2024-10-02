«Тяжело играть три матча за неделю». Илич прокомментировал поражение «Пари НН» от ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал комментарий после домашнего поражения своей команды от ЦСКА (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Прежде всего хочу сказать, что доволен тем, как играла команда. У нас было два чистых момента в первом тайме, были возможности забить и во втором. Но такие большие команды, как ЦСКА, лучше реализуют моменты. Нам, к сожалению, в этот раз не повезло.… Те футболисты, которые играли с ЦСКА, выйдут и в матче с «Акроном». Очень тяжело играть, когда три матча за неделю, как, например, сейчас. Будем готовиться к игре с «Акроном», — сказал Илич в эфире телеканала «Матч ТВ».

1 октября «Пари Нижний Новгород» под руководством сербского главного тренера Саши Илича уступил на своём поле московскому ЦСКА в матче группового этапа Кубка России со счётом 0:2, в составе армейцев отличились Кристиян Бистрович и Кирилл Глебов. Предыдущий матч волжане сыграли 27 сентября, победив на выезде «Оренбург» (2:1) в 10-м туре РПЛ, следующую игру чемпионата России нижегородцы проведут также на выезде с тольяттинским «Акроном» 5 октября.