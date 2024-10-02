В «Локомотиве» рассказали, как прекратили сотрудничество с Артёмом Дзюбой

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об уходе форварда Артёма Дзюбы в качестве свободного агента.

«Я Артёму [Дзюбе] очень благодарен за тот период, который он провёл в нашем клубе. Это был очень сложный момент, когда Дзюба пришёл и помог. Мы об этом ему многократно говорили, но пришло время «Локомотиву» играть несколько в другой футбол.

Мы расстались. Хорошо расстались, глядя друг другу в глаза и понимая, что жизнь, возможно, нас сведёт ещё когда-то в каких-то других ипостасях. А то, что Артём — талант, и такие футболисты, как Дзюба, двигают интерес к нашему российскому футболу, я об этом говорил не раз и сегодня в этом нисколько не сомневаюсь», — приводит слова Нагорных «Известия».

Напомним, Дзюба подписал контракт с «Акроном» в последний день летнего трансферного окна РПЛ. В трёх встречах за новый клуб он отметился тремя результативными передачами и одним голом.

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: