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Назван лидер РПЛ первой трети сезона по участию в комбинациях, завершившихся ударами

Назван лидер РПЛ первой трети сезона по участию в комбинациях, завершившихся ударами
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков стал лидером Российской Премьер-Лиги по участию в комбинациях, завершившихся ударами по итогам трети сезона-2024/2025. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, на счету Облякова 64 подобных атакующих действий (удары — 17, созданные шансы — 10 и передачи под удар — 37). Вторую строчку по данной статистической метрике занял Бителло из московского «Динамо» с 60 атакующими действиями (24, 18, 18). На третьей позиции расположился полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, на счету которого также 60 действий (16, 20, 24).

Отметим, также Обляков является лучшим игроком ЦСКА по системе «гол+пас» (4+2), передачам под удар (23) и успешным обводкам (12).

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