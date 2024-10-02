«Как минимум вничью могли сыграть». Деограсия — о поражении «Оренбурга» от «Локомотива»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал выездное поражение от московского «Локомотива» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Игра была очень равная — это то, что касается и первого, и второго тайма. Правда, в эпизодах, где нам забили мячи, мы очень странно сыграли в обороне. После того, как нам забили второй гол, мы смогли быстро отреагировать, забить гол. У нас были моменты, когда могли забивать и в первом тайме, и во втором можно было больше забивать, и как минимум вничью могли сегодня сыграть. Нужно поздравить „Локомотив“ — на самом деле показывают очень красивую игру. Сегодня не играли игроки, которые обычно играют в РПЛ. Поздравляю „Локомотив“ с победой», — приводит слова Деограсии официальный телеграм-канал «Оренбурга».

«Оренбург» потерпел поражения во всех пяти матчах группы B Пути РПЛ Кубка России и с нулём очков замыкает турнирную таблицу квартета с «Локомотивом», «Ростовом» и «Химками». При этом у подопечных Давида Деограсии остаётся шанс выйти в нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов) — для этого им необходимо поражение «Химок» в основное время в домашнем матче 5-го тура с «Ростовом» 2 октября и собственная домашняя победа над «Химками» в основное время в 6-м туре 23 октября.