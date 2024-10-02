Goal назвал лучшего игрока «Арсенала» в XXI веке

Французский нападающий Тьерри Анри был признан лучшим игроком лондонского «Арсенала» в XXI веке по версии портала Goal.com.

По данным источника. второе место в рейтинге занял нидерландский нападающий Деннис Бергкамп. На третьей строчке расположился француз Патрик Виейра. Четвёртую позицию занял ещё один француз — Робер Пирес, а пятёрку лучших замкнул шведский хавбек Фредрик Юнгберг.

Отметим, что все футболисты выступали за «Арсенал» в сезоне-2003/2004, в котором «канониры» выиграли чемпионат Англии, не потерпев ни одного поражения.

Тьерри Анри выступал за «Арсенал» в период с 1999 по 2007 год. Нападающий сборной Франции забил более 250 голов за лондонский клуб. Анри выиграл с клубом семь трофеев, включая два титула английской Премьер-лиги.

Материалы по теме Тьерри Анри — о плотном календаре матчей: с лучшими игроками мира обращаются как со скотом

Необычные названия футбольных клубов: