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Goal назвал лучшего игрока «Арсенала» в XXI веке

Goal назвал лучшего игрока «Арсенала» в XXI веке
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Французский нападающий Тьерри Анри был признан лучшим игроком лондонского «Арсенала» в XXI веке по версии портала Goal.com.

По данным источника. второе место в рейтинге занял нидерландский нападающий Деннис Бергкамп. На третьей строчке расположился француз Патрик Виейра. Четвёртую позицию занял ещё один француз — Робер Пирес, а пятёрку лучших замкнул шведский хавбек Фредрик Юнгберг.

Отметим, что все футболисты выступали за «Арсенал» в сезоне-2003/2004, в котором «канониры» выиграли чемпионат Англии, не потерпев ни одного поражения.

Тьерри Анри выступал за «Арсенал» в период с 1999 по 2007 год. Нападающий сборной Франции забил более 250 голов за лондонский клуб. Анри выиграл с клубом семь трофеев, включая два титула английской Премьер-лиги.

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