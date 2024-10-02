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«Оренбург» не выигрывал с 21 июля после победы над «Спартаком»

«Оренбург» не выигрывал с 21 июля после победы над «Спартаком»
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«Оренбург» продлил свою безвыигрышную серию во всех турнирах, которая составляет теперь 14 матчей. После выездного поражения от московского «Локомотива» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России серия без побед южноуральского клуба включает 10 проигранных встреч и четыре ничейных.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 9'     2:0 Пиняев – 56'     2:1 Сахархизан – 66'    

Девять матчей из этой серии приходятся на Российскую Премьер-Лигу (пять поражений и четыре ничьих), пять — на Кубок России (пять поражений).

Свою последнюю и единственную на данный момент победу в текущем сезоне «Оренбург» одержал 21 июля в домашнем матче 1-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (2:0).

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