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Алексей Миранчук назвал главный компонент, который помогает «Атланте Юнайтед» побеждать

Алексей Миранчук назвал главный компонент, который помогает «Атланте Юнайтед» побеждать
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Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук стал главным героем предматчевого видеоролика команды, в котором высказался о главном компоненте команды, помогающем одерживать победы.

США — Major League Soccer . МЛС
03 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Какой ключевой компонент помогает команде? Люди, которые нас поддерживают. У нас огромный стадион, и мы нуждаемся в наших болельщиках в каждой домашней игре. Они гонят нас вперёд. Мы чувствуем, что мы все одна команда. Соперники тоже видят это давление от нас и от всего стадиона. Это помогает нам никогда не сдаваться», — сказал Миранчук пресс-службе американского клуба.

В следующем матче МЛС «Атланта» встретится с «Клёб де Фут Монреаль». Игра состоится 3 октября.

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