Григорян отреагировал на дебют Миралема Пьянича за ЦСКА в Кубке России

Известный российский тренер Александр Григорян оценил дебютную игру боснийского полузащитника Миралема Пьянича за ЦСКА в матче 5-го тура Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (2:0).

«Пьянич сегодня вышел на несколько минут. Он убрал на замахе игрока «Пари НН», пробил, мог забить. Такой эпизод свидетельствует о том, что высочайшее мастерство у Пьянича. Я однозначно уверен, что это приобретение для нашего чемпионата, а тем более для ЦСКА», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, хавбек ЦСКА Пьянич дебютировал в составе красно-синих, выйдя на замену на 85-й минуте в матче с «Нижним Новгородом». Результативными действиями игрок отметиться не успел.

Зарубежные спортсмены с российским паспортом: