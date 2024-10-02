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Григорян отреагировал на дебют Миралема Пьянича за ЦСКА в Кубке России

Григорян отреагировал на дебют Миралема Пьянича за ЦСКА в Кубке России
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Известный российский тренер Александр Григорян оценил дебютную игру боснийского полузащитника Миралема Пьянича за ЦСКА в матче 5-го тура Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (2:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Бистрович – 49'     0:2 Глебов – 61'    

«Пьянич сегодня вышел на несколько минут. Он убрал на замахе игрока «Пари НН», пробил, мог забить. Такой эпизод свидетельствует о том, что высочайшее мастерство у Пьянича. Я однозначно уверен, что это приобретение для нашего чемпионата, а тем более для ЦСКА», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, хавбек ЦСКА Пьянич дебютировал в составе красно-синих, выйдя на замену на 85-й минуте в матче с «Нижним Новгородом». Результативными действиями игрок отметиться не успел.

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