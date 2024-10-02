Григорян оценил переход Пьянича в ЦСКА, сравнив боснийца с Дзюбой

Известный российский тренер Александр Григорян высказался переходе в ЦСКА боснийского полузащитника Миралема Пьянича, сравнив игрока с форвардом «Акрона» Артёмом Дзюбой.

«Это по‑любому круто. В 34 года у всех разные показатели. Кто‑то себя исчерпывает в 32, а кто‑то — в 38. Сейчас эта тенденция к 40 движется… Совсем другой уровень и мотивация. Он [Пьянич] опытнейший игрок, игравший в топ‑клубах. Он чётко понимает, куда он пришёл. Например, каждый год Дзюба начинает в новой команде, половина экспертов говорит: «Ну всё, он закончился». А это Пьянич — величина», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Пьянич дебютировал в составе красно-синих, выйдя на замену на 85-й минуте в матче 5-го тура Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (2:0). Результативными действиями игрок отметиться не успел.

Отметим, Пьянич присоединился к московскому клубу в минувшем сентябре. Боснийский полузащитник подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год.

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