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Данил Круговой высказался о новичке ЦСКА Миралеме Пьяниче

Данил Круговой высказался о новичке ЦСКА Миралеме Пьяниче
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Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением по поводу недавно подписанного клубом боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

«Пьянич — человек с большим опытом, поиграл в больших европейских клубах, топовых чемпионатах. И видно даже по его появлению у нас в раздевалке, как он заряжен на то, чтобы нам помочь. Думаю, всё будет хорошо. И желаю ему только успехов. Мы Миралему, конечно, поможем освоиться в команде. Но думаю, что такому мастеру помощь не нужна. Уверен, он скоро начнет показывать все свои лучшие качества», — приводят слова Кругового «Известия».

Напомним, 1 октября Миралем Пьянич дебютировал за «армейцев» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН».

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