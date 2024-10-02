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Данил Круговой рассказал, как ЦСКА догнать «Зенит» в турнирной таблице

Данил Круговой рассказал, как ЦСКА догнать «Зенит» в турнирной таблице
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Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, что может помочь «армейцам» догнать «Зенит».

— За счет чего сейчас ЦСКА может догнать «Зенит»?

— Я уверен, что мы можем догнать «Зенит». Тот же очный матч с ними, хоть мы и проиграли (0:1), был хорошим в нашем исполнении. К сожалению, не смогли даже вничью сыграть, но считаю, что действовали хорошо. Не дали почти ничего создать у наших ворот, хорошо прессинговали в первом тайме. Вот за счёт этого и можно догонять, если будем такой же футбол в каждой игре показывать. Да, не удалось отыграться, пропустили обидный гол в конце первого тайма, но я считаю, что эта та игра, за счёт которой можно двигаться вперед и добиваться хороших результатов, — приводят слова Кругового «Известия».

Напомним, следующий матч ЦСКА состоится в рамках 11-го тура МИР РПЛ с московским «Динамо» 6 октября в 19:00.

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