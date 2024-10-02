Круговой прокомментировал отказ Пьянича играть со сборной России два года назад

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказал своё отношение к словам Миралема Пьянича по поводу отказа сборной Боснии играть с национальной командой России товарищеский матч два года назад.

— Как отреагировали на его слова двухлетней давности, когда он раскритиковал идею матча сборной Боснии с Россией?

— Не видел то интервью. И не хочу на этом делать акцент. Уверен, что для клуба это очень хорошее подписание — и в футбольном плане, и в имиджевом. Не сомневаюсь, что Пьянич нас усилит, — приводят слова Пьянича «Известия».

Напомним, 26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.