Флик отреагировал на возвращение Френки де Йонга на поле после полугодового отсутствия
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об отсутствии Френки де Йонга в стартовом составе в матче 2-го тура Лиги чемпионов с командой «Янг Бойз» из Швейцарии. Напомним, встреча закончилась победой «сине-гранатовых» со счётом 5:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
5 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Левандовски – 8' 2:0 Рафинья – 34' 3:0 Мартинес – 37' 4:0 Левандовски – 51' 5:0 Али – 81'
«Френки ещё не был готов выйти на поле, поэтому нам пришлось поставить Ансу Фати на позицию полузащитника, пока Френки полноценно не вернётся на поле», — приводит слова Флика Mundo Deportivо в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, в апреле 2024 года Френки де Йонг получил серьёзное повреждение голеностопа. С того момента он продолжал восстановление и во вчерашнем матче вышел на поле впервые на 75-й минуте. Следующий матч «Барселоны» состоится в рамках 9-го тура испанской Примеры с «Алавесом» 6 октября.
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