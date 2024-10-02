Флик отреагировал на возвращение Френки де Йонга на поле после полугодового отсутствия

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об отсутствии Френки де Йонга в стартовом составе в матче 2-го тура Лиги чемпионов с командой «Янг Бойз» из Швейцарии. Напомним, встреча закончилась победой «сине-гранатовых» со счётом 5:0.

«Френки ещё не был готов выйти на поле, поэтому нам пришлось поставить Ансу Фати на позицию полузащитника, пока Френки полноценно не вернётся на поле», — приводит слова Флика Mundo Deportivо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в апреле 2024 года Френки де Йонг получил серьёзное повреждение голеностопа. С того момента он продолжал восстановление и во вчерашнем матче вышел на поле впервые на 75-й минуте. Следующий матч «Барселоны» состоится в рамках 9-го тура испанской Примеры с «Алавесом» 6 октября.