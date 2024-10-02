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Фанаты «Боруссии» устроили протест против реформы Лиги чемпионов во время матча

Фанаты «Боруссии» устроили протест против реформы Лиги чемпионов во время матча
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Фанаты дортмундской «Боруссии» в матче 2-го тура Лиги чемпиона с «Селтиком» устроили акцию протеста против руководящего органа европейского футбола УЕФА. Об этом сообщает ESPN. Напомним, матч закончился со счётом 7:1 в пользу немецкого клуба.

По информации источника, болельщики вывесили надпись «Мафия УЕФА» над баннером с надписью «Вас не волнует спорт — всё, что вас волнует, — это деньги!» На другом баннере выше была ссылка на веб-сайт, проясняющая, что баннеры ссылаются на реформы Лиги чемпионов.

Напомним, в этом сезоне УЕФА изменил структуру главного европейского турнира, добавив еще четыре команды. Групповой этап отменен в пользу системы лиги, при которой каждая из 36 команд-участниц играет с восемью соперниками по разу на первом этапе соревнований.

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