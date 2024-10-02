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Батраков оформил 13 результативных действий в РПЛ, повторив достижение Глушенкова в «Локо»

Батраков оформил 13 результативных действий в РПЛ, повторив достижение Глушенкова в «Локо»
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Атакующий полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков набрал 13 баллов за результативность по системе «гол+пас» в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. На счету 19-летнего футболиста на этом отрезке чемпионата-2024/2025 семь забитых мячей и шесть результативных передач.

Как сообщает статистический сервис Opta Sports, за весь прошлый сезон только один футболист «Локомотива» смог достичь показателя «шесть и более» как по голам, так и по результативным передачами – перешедший летом 2024 года в «Зенит» нападающий Максим Глушенков (шесть голов и 16 передач в сезоне-2023/2024 РПЛ).

В позапрошлом сезоне-2022/2023 на эти показатели не вышел ни один игрок железнодорожников.

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