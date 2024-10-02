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«Байер» установил новый клубный рекорд

«Байер» установил новый клубный рекорд
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Немецкий клуб «Байер» под руководством Хаби Алонсо установил новое клубное достижение по количеству не проигранных кряду домашних матчей. Об этом сообщает Opta.

По информации источника, леверкузенский «Байер» не проиграл 10 домашних матчей подряд в крупных европейских соревнованиях.

Напомним, вчера, 1 октября, в рамках 2-го тура Лиги чемпионов немецкий клуб обыграл итальянский «Милан» со счётом 1:0. В 1-ом туре общего этапа «Байер» разгромил нидерландский «Фейеноорд» со счётом 4:0. Следующий домашний матч «Байера» состоится 5 октября с «Хольштайном» из Киля в рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги.

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