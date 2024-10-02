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Доннарумма провалил матч с «Арсеналом», яркая игра Капризова. Главное к утру

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма допустил две результативные ошибки в матче ЛЧ с «Арсеналом», что привело к поражению его клуб (0:2), в предсезонном матче НХЛ «Миннесота Уайлд» разгромила «Чикаго Блэкхоукс», на счету российского форварда Кирилла Капризова четыре очка, ЦСКА одержал победу в московском дерби в КХЛ, обыграв «Динамо» по буллитам со счётом 4:3. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Арсенал» дома обыграл «ПСЖ» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

2. «Миннесота» разгромила «Чикаго», Кирилл Капризов набрал четыре очка.

3. ЦСКА одержал волевую победу в дерби с московским «Динамо» в матче КХЛ.

4. Фанаты «ПСЖ» призывают вернуть Сафонова после провала Доннаруммы в матче с «Арсеналом».

5. ЦСКА в гостях обыграл «Пари НН» в матче Кубка России.

6. Буллит Шабанова принёс «Трактору» победу в матче со «Спартаком» в Москве.

7. «Барселона» на своём поле разгромила «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов.

8. «Байер» оказался сильнее «Милана» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

9. Пьянич дебютировал за ЦСКА в матче Кубка России с «Пари НН».

10. «Ман Сити» достиг рекорда «МЮ» по числу матчей без поражений подряд в Лиге чемпионов.

11. Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 1 октября.

12. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине.