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Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Китаем

Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Китаем
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Официальный телеграм-канал молодёжной сборной России по футболу назвал состав команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 5 по 15 октября 2024 года.

Вратари:
Богдан Москвичёв («Оренбург»)
Даниил Голиков («Краснодар»)
Александр Дёгтев («Сочи»)

Защитники:
Станислав Бессмертный («Динамо» Москва)
Матвей Лукин (ЦСКА)
Егор Погостнов («Локомотив»)
Илья Кирш («Динамо» Махачкала)
Матвей Бардачёв («Урал»)
Юрий Коледин («Торпедо»)
Михаил Рядно («Родина»)
Илья Рожков («Рубин»)

Полузащитники:
Руслан Чобанов («Сокол»)
Дмитрий Васильев («Зенит»)
Илья Родионов («Черноморец»)
Даниил Зорин («Спартак»)
Алексей Колтаков («Ростов»)
Имран Азнауров («Ростов»)
Матвей Кисляк (ЦСКА)
Никита Салтыков («Локомотив»)
Игорь Дмитриев («Крылья Советов»)
Руслан Барт («Сочи»)

Нападающие:
Кирилл Никишин («Балтика»)
Александр Чупаёв («Торпедо»)

11 и 14 октября молодёжная сборная России проведёт выездные товарищеские матчи со сверстниками из Китая.

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