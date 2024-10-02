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Тимур Журавель назвал фаворита дерби между «Спартаком» и «Динамо» в Кубке России

Тимур Журавель назвал фаворита дерби между «Спартаком» и «Динамо» в Кубке России
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Спортивный комментатор Тимур Журавель рассказал о своих ожиданиях от матча 5-го тура Кубка России между московским «Спартаком» и столичным «Динамо».

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02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» хорошо начал при Станковиче, сейчас забуксовал. Мне кажется, что кубковый матч — прекрасная возможность шоу вернуться на победную тропу. Они побегут вперёд, будут реабилитироваться за поражения от «Локомотива», и они всегда умели хорошо, красиво обыгрывать «Динамо». Это они сделают и сейчас — 3:1», — сказал Журавель в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игра 5-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» — «Спартак» пройдёт сегодня, 2 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток в дерби запланирован на 19:00 мск.

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