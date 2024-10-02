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Зенит — Акрон. Прямая трансляция
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21:15 Мск
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Расписание матчей Кубка России 2 октября

Расписание матчей Кубка России 2 октября
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Сегодня, 2 октября, пройдут матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Кубка России 2 октября (время — московское):

16:15. «Химки» – «Ростов»;
19:00. «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала;
19:00. «Динамо» Москва – «Спартак»;
21:15. «Зенит» — «Акрон»;
21:15. «Ахмат» — «Краснодар».

Турнирную таблицу группы А возглавляет московский «Спартак», в квартете В на первом месте находится столичный «Локомотив», в группе С первый московский ЦСКА, в квартете С — санкт-петербургский «Зенит».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Календарь Кубка России
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