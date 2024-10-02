Дмитрий Пятибратов прокомментировал выездную победу «Факела» над «Рубином» в Кубке России

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал комментарий по итогам выездного матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином», в котором воронежцы одержали победу со счётом 1:0.

«На мой взгляд, мы сегодня очень достойно играли. Первый тайм безоговорочно остался за нами, было преимущество, мы могли не один мяч забить, были хорошие моменты с игры. Второй тайм — «Рубин» стал агрессивнее действовать, нам пришлось без мяча много работать. Но это нормально, мы понимали и отдавали себе отчёт в силе команды, против которой сегодня играем: прекрасный подбор игроков, супертренер, «Рубин» — это грозная сила. Тем ценнее наш успех сегодня! Я очень доволен», — приводит слова Пятибратова пресс-служба «Факела».

Победа над «Рубином» принесла «Факелу» первые очки в текущем розыгрыше Кубка России после четырёх поражений в стартовых турах. Воронежцы занимают последнее место в группе с тремя очками, отстают на три очка от казанцев и не имеют возможности опередить их в таблице, поскольку уступают по сумме очных встреч (0:2, 1:0).