Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 2 октября

Сегодня, 2 октября, пройдут матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 2 октября (время — московское):

19:45. «Жирона» (Испания) – «Фейеноорд» (Нидерланды)

19:45. «Шахтёр» (Украина) – «Аталанта» (Италия)

22:00. «Динамо» Загреб (Хорватия) – «Монако» (Монако)

22:00. «Штурм» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)

22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Атлетико» Мадрид (Испания)

22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Болонья» (Италия)

22:00. «Лилль» (Франция) – «Реал» Мадрид (Испания)

22:00. «РБ Лейпциг» (Германия) – «Ювентус» (Италия)

22:00. «Астон Вилла» (Англия) – «Бавария» (Германия)

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.