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«Спартак» — «Динамо» Москва: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Спартак» — «Динамо» Москва: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 октября, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Динамо» (8) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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